Revisa la lista: ¿Quiénes no pueden pedir reembolsos al IRS?

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene protocolos estrictos para la emisión de pagos, lo que significa que no todos los contribuyentes califican de forma automática para recibir dinero de vuelta tras su declaración de 2026.

La elegibilidad para un reembolso depende de haber pagado impuestos en exceso durante el año fiscal anterior o de cumplir con los requisitos específicos de los créditos fiscales reembolsables.

En este ciclo, la agencia endureció la vigilancia para prevenir fraudes, lo que hace importante verificar que la situación financiera y documental del ciudadano no presente irregularidades que cancelen o bloqueen la entrega de estos fondos.

¿Quiénes no pueden solicitar reembolsos?

Según detalla el ente en su portal web, existen perfiles y condiciones específicas que impiden o retrasan indefinidamente el acceso a los reembolsos, estos son:

Contribuyentes con deudas pendientes: El IRS puede confiscar el reembolso total o parcial para cubrir pagos atrasados de manutención infantil (child support), deudas tributarias estatales o préstamos estudiantiles federales en mora.

El IRS puede confiscar el reembolso total o parcial para cubrir pagos atrasados de manutención infantil (child support), deudas tributarias estatales o préstamos estudiantiles federales en mora. Personas con información bancaria inválida o ausente: Bajo las nuevas normativas de 2026, quienes no proporcionen datos de depósito directo o reciban un rechazo bancario enfrentan un bloqueo administrativo del dinero hasta que actualicen su perfil.

Bajo las nuevas normativas de 2026, quienes no proporcionen datos de depósito directo o reciban un rechazo bancario enfrentan un bloqueo administrativo del dinero hasta que actualicen su perfil. Ciudadanos con errores de identidad: Aquellos cuyos números de Seguro Social o nombres no coincidan exactamente con los registros oficiales sufrirán el rechazo inmediato de su solicitud de reembolso.

Aquellos cuyos números de Seguro Social o nombres no coincidan exactamente con los registros oficiales sufrirán el rechazo inmediato de su solicitud de reembolso. Solicitantes fuera del plazo legal: El derecho a reclamar un reembolso prescribe generalmente tras tres años; si intenta solicitar dinero de ejercicios muy antiguos (como 2022) después del 15 de abril de 2026, perderá el monto a favor del Tesoro.

El derecho a reclamar un reembolso prescribe generalmente tras tres años; si intenta solicitar dinero de ejercicios muy antiguos (como 2022) después del 15 de abril de 2026, perderá el monto a favor del Tesoro. Dependientes reclamados por duplicado: Si un contribuyente intenta declarar a una persona que ya fue incluida en otra planilla, el sistema inhabilita la entrega de fondos hasta resolver la disputa legal.

Importancia

La resolución de estos conflictos suele requerir la presentación de una declaración enmendada o la respuesta a notificaciones oficiales como el aviso CP53E.

Es importante que los usuarios utilicen herramientas digitales como la cuenta individual online del IRS para monitorear el estatus de su trámite, ya que los procesos en papel pueden demorar hasta 16 semanas.

Mantener la transparencia en los ingresos por actividades alternativas (gig economy) y activos digitales también previene auditorías que podrían congelar permanentemente cualquier saldo a favor detectado originalmente.

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