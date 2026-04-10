¿Tu dinero corre peligro? Estos son los supermercados donde clonan tu tarjeta SNAP

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El fraude digital contra el programa SNAP alcanzó una cifra alarmante de 607 millones de dólares durante 2025, dejando a miles de hogares estadounidenses en una situación de inseguridad alimentaria crítica.

Los delincuentes aprovechan la falta de tecnología de chip en las tarjetas EBT para instalar lectores fraudulentos en supermercados, clonando bandas magnéticas y vaciando saldos en tiempo récord.

Esta problemática impacta severamente en la salud pública, ya que más de la mitad de las víctimas reportan que deben saltarse comidas o reducir sus raciones ante la pérdida repentina de sus recursos para alimentos.

Recomendaciones

Para frenar esta ola de robos, es importante que los beneficiarios adopten medidas de seguridad inmediata, como el cambio frecuente del PIN y el bloqueo de transacciones fuera del estado según detalla Mundo Now.

Aunque California ya logró reducir el fraude del 19% al 8% mediante la implementación de tarjetas con chip, la transición nacional sigue siendo lenta debido a los altos costos operativos y la complejidad técnica.

Mientras el sistema se actualiza, las autoridades recomiendan evitar claves numéricas sencillas y revisar constantemente los movimientos de la cuenta para detectar cualquier actividad sospechosa antes de que los fondos desaparezcan por completo.

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