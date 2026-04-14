Sistema Patria permite pagar facturas de internet y telefonía móvil: conozca el paso a paso para realizar recargas

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La Plataforma Patria incorporó facilidades para que sus usuarios gestionen el pago de servicios básicos directamente desde su monedero virtual.

Con esto se busca simplificar los trámites cotidianos de los ciudadanos, permitiendo que el dinero recibido por bonos o transferencias se utilice de forma inmediata para mantener activas sus comunicaciones.

Además, el sistema integra a las principales operadoras del país, lo que evita la necesidad de acudir a plataformas bancarias externas o puntos de venta físicos.

Recarga de teléfonos móviles

Los usuarios que necesiten saldo en sus líneas Movilnet, Digitel o Movistar pueden realizar la operación entrando a la sección Monedero y luego al apartado de Pagos y Recargas. Tras seleccionar la operadora y completar los datos del número, el sistema solicita verificar el monto y confirmar la transacción mediante un código que llega por mensaje de texto al teléfono registrado.

Es necesario contar con saldo disponible y tener el perfil de usuario verificado con el nivel máximo de seguridad.

Uso de la aplicación móvil

Estas mismas operaciones de recarga pueden ejecutarse a través de la aplicación veMonedero. Esta opción permite a las personas realizar sus pagos desde cualquier lugar usando su dispositivo inteligente, manteniendo la misma rapidez y los protocolos de confirmación por mensaje de texto para garantizar que el dinero llegue correctamente a la línea telefónica seleccionada.

Pago de facturas Cantv

Para cancelar el servicio de telefonía fija e internet de Cantv, se debe ingresar a la opción de Servicios y Contratos. En esta sección se registra el número de teléfono fijo y se espera a que el sistema muestre el monto de la deuda acumulada para proceder con el pago.

Existe también una función para configurar pagos automáticos, la cual liquida la deuda cada vez que el sistema recibe la información de una nueva factura pendiente por cobrar.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

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