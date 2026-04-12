Así luce hoy el terreno del icónico Mandarin Oriental de Miami tras su histórica demolición

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el paisaje de Miami cambió drásticamente con la demolición controlada del emblemático hotel Mandarin Oriental.

Tras un cuarto de siglo siendo un referente de exclusividad, la estructura de 23 niveles desapareció en apenas 20 segundos, protagonizando la implosión más impactante que ha visto la ciudad en los últimos diez años. Aunque no se ordenaron desalojos masivos, las autoridades recomendaron a los residentes colindantes blindar sus hogares manteniendo puertas y ventanas selladas ante la densa nube de polvo.

Nuevo proyecto



Si bien, el vacío que dejó la antigua edificación no durará mucho. En su lugar se erigirá "The Residences at Mandarin Oriental", una ambiciosa apuesta inmobiliaria presupuestada en 1.000 millones de dólares.

Finalmente, el nuevo complejo constará de dos torres residenciales cuyos precios reflejan la opulencia de la zona, con unidades que parten desde los 4,9 millones de dólares hasta alcanzar cifras récord de 100 millones de dólares por propiedad.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube