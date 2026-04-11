Cucarachas y moho: los 4 restaurantes de Miami-Dade cerrados por la inspección esta semana

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Los registros de inspección sanitaria en Miami Dade revelan una serie de cierres temporales debido a condiciones que desafían cualquier estándar de higiene.

Desde plagas de roedores y cucarachas hasta baños en estado de abandono, cuatro establecimientos locales se convirtieron en el foco de las autoridades tras acumular decenas de infracciones.

Aquí te presentamos el reporte de los casos más críticos que pasaron por la "cárcel de restaurantes" esta semana.

Peking One (Kendall): el récord de la década con 70 infracciones

Ubicado en el 16229 SW 88th St., este establecimiento protagonizó una de las peores inspecciones de los últimos diez años. Con 70 infracciones iniciales, el panorama era desolador:

Insalubridad extrema: Un empleado preparaba alimentos con una tos persistente mientras tocaba utensilios limpios.

Plagas: Se hallaron 40 excrementos de roedores en una cámara frigorífica y 30 de cucaracha sobre recipientes de comida.

Baños deplorables: El baño del personal no tenía puerta, ni papel, ni inodoro funcional; mientras que el público carecía de limpieza básica.

Estado: Logró pasar la inspección tras varios días de cierre, pero solo después de que el inspector encontrara aún más excrementos en las reinspecciones.

Mesa’s BBQ (Hialeah): carne en mal estado y moho

Con 46 infracciones, este local en el 1125 W. 29th St. ocupó el segundo lugar en la lista de infracciones graves.

Riesgo biológico: Se detectaron 200 libras de panceta de cerdo mal cocinada (a 135°F en lugar de 165°F) y almacenada a temperaturas peligrosas de 53°F.

Contaminación: Había moho negro y verde dentro de la máquina de hielo. Moscas revoloteaban y se posaban directamente sobre el pan en las mesas de preparación.

Higiene personal: Los empleados tocaban su ropa y luego envases de comida sin lavarse las manos, sumado a la falta de jabón en los lavabos.

Amavi Miami / Heal Cafe (Midtown): moscas sobre la comida

Este complejo mediterráneo en Midtown acumuló 19 infracciones, destacando por una invasión de insectos voladores:

Plaga voladora: Más de 20 moscas vivas se posaron sobre batatas fuera del refrigerador; otras tantas volaban cerca de los jarabes de café y en la oficina.

Suciedad estructural: Techos y rejillas de ventilación estaban cubiertos de grasa, restos de comida y sustancias similares al moho.

Manejo de temperatura: La quinoa cocida alcanzó los 80°F, un nivel crítico para el crecimiento bacteriano.

La Vita E Bella (Surfside): cucarachas en la caja registradora

Este restaurante italiano en Harding Ave. fue cerrado tras una queja que reveló una infestación activa de cucarachas:

Presencia de plagas: Se encontraron cucarachas vivas caminando sobre el lavabo de la cocina y la mesa de preparación .

Reinspección fallida: En el segundo intento, el número de insectos aumentó, encontrándose ejemplares cerca de la caja registradora y las rejillas del techo. Finalmente, pasaron en su tercer intento.

¿Qué hacer si sospechas de un restaurante?

Si visitas un lugar en Miami-Dade y notas falta de higiene, moscas excesivas o presencia de plagas, puedes reportarlo directamente al Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR) de Florida. Los inspectores suelen acudir en un plazo de 24 a 48 horas tras recibir una queja formal.

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