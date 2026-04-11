Atención conductores: Caravana presidencial causará retrasos en el Downtown de Miami

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La movilización de seguridad por la visita del presidente Donald Trump al centro de Miami este 11 de abril provocará interrupciones en la circulación de las principales autopistas y calles del Downtown durante la noche.

La agenda del mandatario contempla su asistencia al evento de artes marciales mixtas UFC 327, programado en el Kaseya Center. Se estima que el arribo de la comitiva presidencial al recinto se produzca alrededor de las 9:30 p.m., lo que obligará a las autoridades de transporte a implementar cortes preventivos en las vías de acceso rápido. Los conductores que transiten por las inmediaciones del coliseo deberán anticipar desvíos y una mayor presencia policial en el perímetro.

Autopistas y rutas con restricciones

Debido al traslado desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia el sector administrativo de la ciudad, se prevén cierres intermitentes en la autopista 836 (Dolphin Expressway) y en la Interestatal 95. Estas arterias viales serán bloqueadas momentáneamente para permitir el paso de la caravana. Asimismo, una vez finalizado el encuentro deportivo, el desplazamiento del presidente hacia el Trump National Doral podría generar nuevas retenciones en la carretera estatal 112 y nuevamente en la 836 en sentido oeste.

Afectación en el Downtown y zonas peatonales

El operativo de resguardo no se limitará a las vías de alta velocidad, ya que se espera que las calles aledañas al Kaseya Center presenten restricciones para el tránsito de vehículos particulares y peatones. El personal de seguridad establecerá perímetros de exclusión que podrían afectar el flujo habitual en las intersecciones del casco central. Esta es la segunda visita del ejecutivo a un evento de esta naturaleza en la ciudad en el último año, tras su asistencia en abril de 2025, y su primera estancia en la zona desde la cumbre empresarial de marzo en Miami Beach.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades locales sugieren evitar las rutas que conectan el aeropuerto con el centro de la ciudad y el área de Doral durante las últimas horas del sábado. Se recomienda a los ciudadanos utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real para identificar los puntos de congestión y optar por vías alternas como la US-1 o calles locales si necesitan desplazarse por el noreste de Miami antes y después del evento deportivo.

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