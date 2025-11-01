La ciudad insta a los visitantes a utilizar el transporte público, para prevenir el tráfico y la falta de sitios para estacionar

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Salem, en Massachusetts, la celebración de Halloween es muy importante, así como todo lo relacionado con la seguridad.

Para este año, la ciudad espera recibir a 80.000 personas para los eventos.

El alcalde Dominick Pangallo, indicó al respecto: "Aumentaremos la presencia policial en la ciudad durante Halloween".

Y agregó: "De hecho, duplicaremos el número de agentes de policía".

Seguridad en el evento de Halloween

Informó que los cierres de calles programados entran en vigor desde el mediodía del viernes.

Esto incluye las barreras, de las cuales dos pueden subir y bajar. Estas fueron consideradas por la ciudad después del arrollamiento a una multitud registrado en Nueva Orleans, durante la celebración de Año Nuevo, hecho que causó la muerte de 12 ciudadanos.

"Hemos implementado más cierres de carreteras permanentes", detalló el alcalde para garantizar la seguridad en las fiestas de Halloween.

Indicó que "las barricadas no son simples caballetes", sino que "son barricadas antivehículos".

Asimismo, precisó que se esperan entre 50.000 y 80.000 personas para las celebraciones de Halloween, aunque aclaró que la afluencia suele depender del tiempo.

Al respecto, el sargento de policía de Salem, Marc Berube, declaró: "La afluencia de público ha sido fantástica".

En este sentido, sumó: "Para serle sincero, no hemos tenido prácticamente ningún problema con tanta gente viniendo".

Por otro lado, la ciudad insta a los visitantes a utilizar el transporte público, para prevenir el tráfico en medio de estas medidas y ante la falta de sitios para estacionar vehículos en el centro.

