Seguro Social de EEUU activa pago para el próximo 15 de abril: quiénes recibirán el cheque

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El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social ya está en marcha para este mes de abril de 2026.

Como es costumbre, los depósitos no se realizan en una sola jornada, sino que se distribuyen a lo largo del mes para garantizar que el sistema bancario funcione correctamente, informó El Comercio.

Esta división permite que cada beneficiario sepa con antelación cuándo dispondrá de sus fondos.

¿Quiénes reciben pago este 15 de abril?

El próximo miércoles 15 de abril es una fecha marcada en el calendario para un grupo específico de ciudadanos. Este depósito está dirigido exclusivamente a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentre entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

Dentro de este grupo se encuentran diversos perfiles de beneficiarios, tales como las personas ya jubiladas, aquellos que reciben apoyo por discapacidad y los familiares que cuentan con beneficios por sobrevivencia. Este pago cumple con la norma de enviarse el tercer miércoles de cada mes.

Calendario completo de depósitos para abril

Para que no existan dudas sobre quién recibe el dinero y en qué momento, el cronograma de este mes se organiza de la siguiente manera:

SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) : 1 de abril

: 1 de abril Beneficiarios antes de mayo de 1997 o con SSI + Social Security : 3 de abril

: 3 de abril Personas nacidas entre el día 1 y el 10 : 8 de abril

: 8 de abril Personas nacidas entre el día 11 y el 20 : 15 de abril

: 15 de abril Personas nacidas entre el día 21 y el 31: 22 de abril

La administración utiliza este esquema de reparto por razones de eficiencia. Al no enviar todos los fondos el mismo día, se evita que las plataformas digitales y las oficinas bancarias se saturen. Esto reduce significativamente la posibilidad de errores o retrasos en las transferencias de dinero.

Pasos a seguir en caso de retrasos

Si llega tu fecha asignada y el dinero no se refleja en tu cuenta bancaria, lo primero es mantener la calma. Las autoridades sugieren esperar al menos tres días hábiles antes de realizar un reclamo, ya que a veces los bancos tardan un poco más en procesar la transferencia.

En caso de que el retraso persista tras ese periodo de espera, lo más recomendable es comunicarse primero con la entidad financiera para descartar problemas internos. Si el banco confirma que no hay depósitos pendientes, entonces el siguiente paso es contactar directamente a la oficina del Seguro Social para reportar la situación.

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