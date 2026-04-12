Costos de autoescuelas en Caracas: cuánto vale aprender a manejar en la capital

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Aprender a conducir en Caracas se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes desean mayor independencia y movilidad.

Aunque aún es común que muchas personas reciban clases informales de familiares o amigos, especialistas del área vial recomiendan optar por formación profesional para reducir errores en la conducción y mejorar la seguridad en las vías.

De acuerdo con instructores del sector, la enseñanza no estructurada puede generar hábitos incorrectos que luego se trasladan a la conducción real, lo que incrementa el riesgo de accidentes en calles y avenidas de alto tránsito.

Precios de las autoescuelas en Caracas

El costo de aprender a manejar en la capital varía según el tipo de curso, la cantidad de clases y el nivel del estudiante.

Las autoescuelas certificadas por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ofrecen paquetes adaptados a principiantes e intermedios.

Entre los precios más comunes se encuentran:

Principiantes 8 clases prácticas: desde 110 dólares 12 clases prácticas + teoría: alrededor de 210 dólares 15 clases prácticas + teoría: cerca de 240 dólares

Nivel intermedio 8 clases teóricas + práctica: 170 dólares 10 clases teóricas + práctica: 190 dólares



Estos paquetes pueden variar dependiendo de la escuela, la modalidad de enseñanza y la cantidad de horas prácticas incluidas.

Licencia de conducir y costos adicionales

Además del curso de manejo, los aspirantes deben considerar el pago de la licencia de conducir, cuyo costo aproximado ronda los 80 dólares para adultos. Este monto puede cambiar según las tarifas establecidas por las autoridades correspondientes y los procedimientos administrativos vigentes.

Este gasto adicional es parte fundamental del proceso para poder conducir legalmente dentro del territorio nacional, según El Diario.

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