Arrestan a candidato a gobernador de Florida: ¿De qué lo acusan?

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El Departamento de Policía del Condado de Flagler neutralizó una situación de rehenes el pasado viernes al arrestar a Kevin Cichowski, aspirante a la gobernación de Florida, tras una violenta disputa familiar.

Los oficiales irrumpieron en la vivienda luego de que el político amenazara con asesinar a sus padres y atacar a cualquier agente que intentara intervenir.

Situación delicada

Durante el operativo, las autoridades rescataron a dos adultos mayores que se encontraban atrapados en un dormitorio; uno de ellos, con movilidad reducida y postrado en cama, requirió asistencia inmediata para ser evacuado.

Cichowski, quien intentó justificar sus acciones acusando falsamente a su madre de consumir fentanilo, cuenta con un historial de violencia doméstica que complica su situación legal actual según informó Miami Diario.

Cichowski permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado bajo cargos graves que incluyen agresión agravada con arma mortal, robo por arrebato y manipulación de testigos.

Antecedentes

La investigación revela que el candidato ya enfrentaba señalamientos previos por comportamiento errático, lo que pone fin de manera abrupta a sus aspiraciones políticas para el ciclo electoral de Florida.

Este arresto resalta la importancia de la rápida intervención policial, captada íntegramente por las cámaras corporales de los agentes, para salvaguardar la vida de las personas vulnerables ante figuras públicas con antecedentes de inestabilidad.

El caso genera una fuerte repercusión en la opinión pública debido a la naturaleza de los ataques contra ciudadanos mayores de 65 años, un delito severamente castigado bajo las leyes estatales.

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