Caso Rudolph Infonte: los detalles tras el despido del maestro de Miami-Dade

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Las autoridades escolares y policiales de Florida están tomando medidas firmes ante una grave denuncia que ha conmocionado al sistema educativo local.

Recientemente, la policía arrestó a un maestro de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) por supuestas agresiones a una estudiante, un incidente que ha desatado una ola de indignación y preocupación entre los padres.

Detalles sobre la detención y los cargos contra el docente

El acusado, conocido en los informes judiciales como Rudolph Infonte, de 53 años, se enfrenta a serios cargos que incluyen cuatro acusaciones de agresión y un cargo por delitos cometidos contra estudiantes por parte de figuras de autoridad.

Según los informes de arresto y los testimonios en la corte, el incidente llevó a una comparecencia inmediata ante el juez, quien le ordenó mantenerse alejado de la víctima y de cualquier institución educativa del condado.

La investigación revela que el docente supuestamente utilizó su posición de poder para intimidar o agredir físicamente a la menor.

Este tipo de comportamientos han activado los protocolos de "tolerancia cero" en el distrito escolar, que es el cuarto más grande de los Estados Unidos.

Respuesta oficial de las Escuelas Públicas de Miami-Dade

De acuerdo con fuentes consultadas, como Univision Miami y reportes de la corte local, el distrito escolar emitió un comunicado oficial donde aseguran que han tomado medidas drásticas.

"El distrito ha iniciado los trámites para el despido inmediato del individuo. No toleraremos ningún comportamiento que ponga en riesgo la integridad física o emocional de nuestros alumnos", señala la postura institucional.

Actualmente, el exmaestro se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber pagado una fianza.

La orden judicial es estricta: debe permanecer al menos a 500 pies de distancia de cualquier escuela en el condado de Miami-Dade.

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