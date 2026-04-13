María Corina Machado y el presidente de Francia sostendrán reunión oficial: detalles

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La venezolana María Corina Machado sostendrá este lunes 13 de abril de 2026 una reunión de alto nivel con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el emblemático Palacio del Elíseo.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Vocería Oficial Venezuela en sus redes sociales, el encuentro está pautado a las 11:30 a.m. (hora de Venezuela).

Aunque la agenda específica no ha sido revelada en su totalidad, se espera que Machado y Macron aborden temas fundamentales como:

La ruta hacia la democratización de Venezuela.

La situación de los derechos humanos y la estabilidad política.

El papel de la comunidad internacional en los procesos de negociación actuales.

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