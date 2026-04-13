Doctora venezolana bajo custodia de ICE: ¿Qué pasó durante su escala en Texas?

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La comunidad venezolana en Estados Unidos está profundamente preocupada por la detención de una cirujana que, a pesar de haber seguido todos los procedimientos legales, terminó bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Dónde ocurrió el arresto de la doctora venezolana?

El inesperado arresto en un aeropuerto de Texas ha dejado a muchos sorprendidos. Las autoridades migratorias detuvieron a una doctora venezolana que viajaba con la intención de cumplir con sus obligaciones legales.

Esta profesional de la salud, cuya historia ha resonado en las redes sociales, se dirigía de Texas a California para asistir a una cita programada con las autoridades de inmigración.

Según un informe de Univision, la detención se produjo de manera inesperada durante una escala o un control rutinario.

La doctora contaba con la documentación que respaldaba su estatus de solicitante de asilo y, de hecho, se dirigía a una audiencia para avanzar en su proceso de regularización en el país.

Un proceso legal interrumpido

Este caso ha encendido las alarmas sobre los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo, incluso cuando están haciendo todo lo posible para legalizar su situación.

Fuentes consultadas por el Noticiero Univision indican que la defensa de la doctora sostiene que su detención es arbitraria, ya que no estaba evadiendo la justicia, sino que estaba en tránsito para presentarse ante un juez o un oficial migratorio en California.

Familiares y colegas de la médica subrayan que ella ejercía su profesión en Venezuela y tuvo que huir del país debido a la crisis humanitaria y política.

Al llegar a Estados Unidos, comenzó de inmediato los trámites para obtener protección internacional.

Reacciones y situación actual de la doctora venezolana

El arresto de una profesional de la salud que siempre ha cumplido con la ley ha desatado críticas hacia los protocolos de ICE en los estados fronterizos, como Texas.

Organizaciones de derechos humanos advierten que estos incidentes generan miedo entre otros inmigrantes, quienes se sienten desalentados a asistir a sus citas por temor a ser detenidos en el camino.

En este momento, la doctora está bajo custodia federal, esperando que sus abogados puedan demostrar que su viaje tenía propósitos completamente legales y migratorios.

Su equipo legal está trabajando para conseguir una liberación bajo palabra o una fianza que le permita continuar su camino hacia California y cumplir con la cita que motivó su traslado.

Este caso sigue evolucionando y resalta la complejidad, y a veces las contradicciones, del sistema migratorio estadounidense, especialmente para profesionales calificados que buscan refugio.

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