Venezolana con solicitud de asilo vigente es detenida por ICE: la capturaron tras un accidente vial

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Una joven venezolana, de 19 años de edad, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que funcionarios la detuvieran en medio de un accidente de tránsito.

La joven, quien responde al nombre de María Alejandra Rivas Martínez, fue detenida por el organismo en horas de la mañana del pasado viernes, 10 de abril, en la ciidada de Miami, Florida.

De acuerdo con los reportes de su captura, pocos minutos antes, la venezolana había llevado a su novia a una cita médica. En el camino, Un camion chocó su vehículo por detrás, pero fue ella quien terminó esposada.

Policía llamó al ICE para que detuviera a la venezolana

Se pudo conocer que un oficial estatal, quien atendió el reporte del accidente, revisó la identificación de la joven. Al ver que la venezolana tenía una licencia temporal de Florida, aplicó la nueva normativa que ordena notificar al ICE en casos de personas sin residencia o ciudadanía, indicó el medio digital Tu Voz en Florida.

María Alejandra ingresó legalmente a Estados Unidos en 2019, cuando tenía 13 años de edad, junto a su padre, con una visa de turista.

Desde entonces, su familia mantiene un proceso de asilo pendiente ante USCIS. También cuenta con licencia de conducir válida y un permiso de trabajo vigente.

Reúnen fondos para cubrir su defensa

A pesar de ello, la joven quedó bajo custodia federal. Se conoció que pasó dos días detenida antes de ser enviada al Broward Transitional Center, en Pompano Beach, donde permanece a la espera de ver a un juez de inmigración.

Su madre, Eliza Martínez, dijo al medio digital que su familia se encuentra angustiada. “De verdad, lo que más desea mi corazón como madre es ver a mi hija libre de eso”, expresó.

La mujer afirmó que su hija tiene todos sus documentos en regla y que su situación es profundamente injusta.

Sus padres y su pareja crearon una campaña para cubrir los gastos legales y de apoyo mientras esperan respuestas.

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