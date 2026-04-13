¿Un presidente sagrado? La polémica foto de Trump que sacude a EEUU

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El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, provocó un terremoto diplomático y religioso tras publicar en su red social, Truth Social, una imagen generada por inteligencia artificial donde se representa a sí mismo como una figura mesiánica, similar a Jesucristo.

En la fotografía, Trump aparece en un acto de sanación a un anciano enfermo, rodeado de una alegoría nacionalista cargada de simbolismo: soldados, enfermeras, el águila calva y la Estatua de la Libertad bajo la cúpula del Capitolio.

Lo más polémico es el "ejército celestial" que parece protegerlo, una representación que analistas y usuarios en redes interpretan como una pretensión de erigirse como el "Mesías" de la nación americana.

Ataque frontal al papa León XIV

Esta publicación no es aislada. Llega tras una semana de fuertes críticas de Trump hacia el papa León XIV, a quien calificó de "débil ante la delincuencia".

El mandatario advirtió al Sumo Pontífice que dejara de "complacer a la izquierda radical" y le recordó, con tono desafiante, que su elección como papa fue una "sorpresa mayúscula", exigiendo agradecimiento en lugar de críticas.

"No quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos... estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido por una aplastante mayoría", escribió Trump.

Irán y el "delirio de omnipotencia"

El conflicto escaló luego de que el Vaticano denunciara la amenaza de Trump de "aniquilar a una civilización", refiriéndose a Irán, tras el colapso de las negociaciones por la apertura del estrecho de Ormuz.

León XIV alertó al mundo sobre lo que describió como el "delirio de omnipotencia" del líder estadounidense, una crítica que parece haber detonado la respuesta iconográfica de Trump en sus redes sociales.

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