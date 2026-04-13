EEUU rompe diálogo e inicia de bloqueo naval contra Irán a partir de este lunes

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El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) oficializó la implementación de un cerco marítimo total sobre los puertos iraníes a partir de mañana, lunes 13 de abril, tras la ruptura de las mesas de negociación en Pakistán.

La medida, que entrará en vigor a las 10:00 a.m. (hora de la Costa Este), representa una de las acciones militares de presión económica más severas de los últimos años. El despliegue naval tiene como objetivo paralizar el flujo comercial hacia y desde Irán, afectando tanto a buques de carga general como a petroleros. El gobierno estadounidense justificó la acción como una respuesta necesaria ante la falta de compromisos de Teherán respecto a su programa nuclear y el control del tráfico en aguas internacionales.

Declaraciones y postura de Washington

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, quien encabezó la delegación en Islamabad, fue enfático al explicar el retiro de la mesa de diálogo.

“No podemos seguir negociando bajo amenazas y peajes ilegales. Hemos dado todas las oportunidades para una salida diplomática, pero la postura de Irán no dejó más opción que la contención física de sus puertos”, señaló el funcionario tras las 21 horas de conversaciones fallidas.

Detalles técnicos del operativo naval

El operativo ha sido diseñado para filtrar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán sin interrumpir la cadena de suministro global. Para ello, el CENTCOM ha establecido un corredor de seguridad que permite el tránsito por el Estrecho de Ormuz siempre que el destino final sean puertos de terceros países, como los de la Península Arábiga. Los buques militares estadounidenses utilizarán el canal 16 de radio para dar instrucciones de desvío a las embarcaciones comerciales.

Las autoridades han advertido que el bloqueo es "ciego a la bandera", lo que significa que cualquier buque, independientemente de su nacionalidad, será interceptado si su destino es territorio iraní. Se ha desplegado una flota que incluye grupos de portaaviones y naves de escolta para supervisar el cumplimiento de la orden y reaccionar ante posibles intentos de ruptura del cerco.

Alerta de seguridad y respuesta de Teherán

El Ministerio de Defensa de Irán calificó la medida como un "acto de agresión ilegal" y advirtió que su armada está preparada para defender sus aguas territoriales. En un comunicado breve, las autoridades de Teherán señalaron que cualquier interferencia con su soberanía marítima será respondida "con los medios necesarios", lo que ha elevado la tensión en el mercado energético internacional.

Debido al inicio de estas operaciones, se ha recomendado a todas las líneas navieras que operan en la región extremar las precauciones. La administración estadounidense no ha fijado una fecha de finalización para el bloqueo, supeditando el levantamiento de la medida a un cambio radical en la postura política de Irán y a la firma de nuevos acuerdos de seguridad verificables.

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