EEUU afirma que no se alcanzó un acuerdo con Irán: Ofrecimos lo mejor que pudimos

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La delegación de Estados Unidos, encabezada por su vicepresidente J.D. Vance, concluyó las mesas de diálogo con los representantes de Irán en Islamabad, Pakistán, sin alcanzar un acuerdo definitivo.

Tras una jornada de conversaciones de paz que se extendió por 21 horas, el gobierno estadounidense anunció que ha puesto sobre la mesa sus términos definitivos para intentar poner fin al conflicto actual.

El vicepresidente estadounidense informó que el equipo negociador estadounidense se retiró del encuentro bajo el "entendimiento de que esa es nuestra final y mejor oferta", informó NBC News.

Acompañado por Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial de paz, Vance explicó que la propuesta entregada a los funcionarios iraníes es el límite de las concesiones que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a realizar en este momento.

Vance afirma que EEUU negoció "de buena fe"

Durante el contacto con la prensa, el funcionario estadounidense enfatizó la disposición inicial de su equipo al declarar: "Estábamos negociando de buena fe".

Asimismo, detalló que el resultado ahora depende de la respuesta del gobierno iraní: «Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un acuerdo que constituye nuestra final y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan».

Coordinación con la Casa Blanca y líneas rojas

Según el vicepresidente, las instrucciones desde Washington fueron actuar con transparencia y agotar los recursos diplomáticos para concretar el cese de las hostilidades. Sin embargo, reconoció la falta de resultados inmediatos al señalar: "Lo hicimos, y por desgracia, no pudimos avanzar".

La delegación estadounidense subrayó que la falta de consenso responde al mantenimiento de ciertos límites innegociables para la seguridad de su país.

"Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible; es posible que hayan decidido no aceptar nuestras condiciones", manifestó el vicepresidente.

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