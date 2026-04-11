¿Qué hace KFC con el pollo que no se vende? El secreto detrás de sus "Pot Pies"

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Con ventas récord de $36,400 millones en 2025, KFC se enfrenta diariamente a un desafío logístico monumental: ¿Qué hacer con las montañas de pollo que sobran al final de cada jornada?

Lejos de enviarlo todo directamente al vertedero, la cadena del Coronel Sanders ha implementado un ecosistema de reutilización y donación que busca minimizar el impacto ambiental y social de sus residuos.

A continuación, se exponen tres vías principales que toma el pollo frito antes de que se considere realmente un "desecho":

1. El programa Harvest: 92 millones de comidas donadas

Desde 1999, la estrategia principal de KFC para combatir el hambre y el desperdicio es el programa Harvest, una iniciativa global de su empresa matriz, Yum! Brands.

Impacto social: La cadena ha logrado donar más de 92 millones de comidas a nivel mundial.

Red de apoyo: Actualmente colaboran con más de 4,300 organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos.

Misión: Según los responsables de la marca, este programa no solo reduce la basura, sino que utiliza el excedente para "elevar e inspirar el cambio" en las comunidades locales.

2. El secreto de los "Pot Pies": reutilización en el menú

Si alguna vez te has preguntado por qué el relleno de los famosos Chicken Pot Pies de KFC es tan tierno, la respuesta está en su sistema de optimización.

Cuando el pollo frito no se vende durante el día, pero aún cumple con los estándares de seguridad alimentaria, se somete a un proceso de transformación:

Desmenuzado manual: Empleados y exempleados confirman que, al cierre, se retira la piel y el hueso del pollo sobrante. Nueva vida: Esa carne se desmenuza y se convierte en el ingrediente principal de los pasteles salados que se sirven al día siguiente. Eficiencia: Esta práctica permite a las franquicias mantener la frescura del producto final mientras reducen significativamente las pérdidas económicas.

3. Ofertas de "último minuto" y beneficios para el staff

Antes de que las luces se apaguen, existen prácticas (muchas veces dependientes de cada franquiciado) para asegurar que el producto no se pierda:

Venta con descuento: Algunos locales ofrecen cubetas de pollo a precios reducidos en la última hora de operación.

Consumo del personal: Es común que los empleados tengan permitido llevarse a casa parte del excedente o consumirlo en el lugar tras terminar su turno.

¿Qué sucede cuando nada de lo anterior funciona?

A pesar de estos esfuerzos, el sistema no es perfecto. Cuando el pollo no puede ser donado por normativas locales de salud, o cuando el inventario supera la capacidad de los Pot Pies, el excedente termina siendo desechado.

No obstante, la política de la empresa para este 2026 sigue priorizando cualquier alternativa de aprovechamiento antes de recurrir al contenedor de basura.

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