Asándolas o cociéndolas: Prepara papas rellenas con pollo y champiñones

Las papas rellenas son una preparación ideal para servir como plato principal acompañadas de una ensalada verde, por ejemplo; pero también puede ser un plato único según el relleno, y hasta una entrada o comida rápida.

Éstas se pueden consumir frías o calientes, según las exigencias de los paladares.

Además, pueden elaborarse de diferentes maneras. La idea es hacer las papas asadas porque quedan con un sabor muy especial, pero tal vez prefieras cocerlas, y también está bien.

Si las quieres probar, te compartimos una receta, para que las elabores rellenas con pollo y champiñones.

¿Qué necesitas para elaborar papas rellenas?

Ingredientes

- Papas medianas (6)

- Pechuga de pollo cocida (1)

- Jamón serrano picadito

- Champiñones (6)

- Crema de leche (100 ml)

- Pimienta negra

- Cebollín

- Aceite de oliva

- Sal

Preparación

1. Lavar muy bien las papas y poner enteras en una olla cubiertas con agua. Calentar el agua y dejar hervir aproximadamente 25 minutos.

2. Pinchar las papas con un tenedor, envolver en papel de aluminio y asar en el horno precalentado a 200 ºC; según el tamaño de las papas, te llevará alrededor de 1 hora.

3. Mientras tanto, picar la cebolla, los champiñones y el pollo.

4. Calentar aceite en una sartén y rehogar los tres ingredientes; dorar el jamón aparte y reservar. Salpimentar a tu gusto.

5. Retirar las papas del horno y dejar que las papas se enfríen un poco. Realizar un corte longitudinal, pero sin abrirlas del todo.

6. Retirar con cuidado parte de la pulpa, triturar con un tenedor y mezclar con los ingredientes salteados.

7. Agregar un poco de crema de leche y rectificar el punto de sal.

8. Rellenar las papas, decorar con jamón y cebollín, y servir.

