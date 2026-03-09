Papas gratinadas: Entérate cuál es el truco de los chefs para que quede un plato perfecto

Suscríbete a nuestros canales

Las papas gratinadas son un plato típico de la gastronomía francesa y de origen delfinés. Es una preparación rica que a menudo se hornea hasta quedar dorado y burbujeante.

Para que queden perfectas y las papas no absorban la salsa durante la cocción, los chefs recomiendan un truco que funciona muy bien, y no es más que colocar las papas en remojo en agua fría por algunos minutos, e incluso horas.

Esta es una preparación super sencilla y con pocos ingredientes. Si deseas tener a mano la receta, te compartimos la publicada en la web Cuerpo Mente.

¿Qué necesitas para elaborar papas gratinadas?

Ingredientes

- Papas (6)

- Queso parmesano (½ taza)

- Queso gruyer (1 ½ taza)

- Nata para montar (1 ½ tazas)

- Leche (¼ de taza)

- Mantequilla

- Ajo (2 dientes)

- Tomillo (al gusto)

- Nuez moscada (al gusto)

- Pimentón (al gusto)

- Sal (al gusto)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC para que al meter las papas esté a la temperatura indicada.

2. Pelar las papas, cortarlas en rodajas finas y dejar en remojo en un bol grande. Pelar y picar los dientes de ajo.

3. Calentar una sartén y agregar 2 cucharadas de mantequilla. Cuando veas que se funde, agregar el ajo y remover unos instantes, hasta que veas que coge algo de color.

4. Verter la nata y la leche. Condimentar con una pizca de nuez moscada, tomillo, pimentón y sal. Cuando rompa a hervir, bajar la intensidad del fuego y cocinar unos 10 minutos.

5. Enjuagar las papas y escurrir sobre papel absorbente. Dividir las papas en tres partes y disponer la primera de ellas en el fondo de una fuente de horno ligeramente engrasada, de tal manera que queden algo acaballadas.

6. Verter una tercera parte de la crema sobre ellas, disponer una nueva capa de papas, otra de crema y repetir de nuevo. Agregar el queso gruyer, tapar con papel de aluminio y llevar al horno 45 minutos.

7. Transcurrido el tiempo, añadir el queso parmesano y meter de nuevo en el horno hasta que la superficie esté doradita.

8. Retirar del horno y dejar que las papas gratinadas reposen unos instantes antes de servir.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube