Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre sobre la resolución del conflicto en Oriente Medio alcanza un punto crítico tras semanas de tensiones militares y diplomáticas. Los ciudadanos de la región observan con cautela este movimiento, pues los desacuerdos previos sobre el Líbano y las bases del acuerdo mantenían las agendas en suspenso.

El despliegue de seguridad en Islamabad refleja la importancia histórica de una cita que busca frenar la escalada bélica actual. Mientras las delegaciones se instalan, la mediación internacional presiona para que ambas partes cedan en sus posturas y prioricen la estabilidad de la infraestructura energética global.

Las agencias oficiales Fars y Tasnim confirman que la delegación iraní para las conversaciones de paz con Estados Unidos (EEUU), liderada por Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad este viernes. Según EFE, el grupo incluye al canciller Abás Araqchi y al jefe de seguridad nacional Ali Akbar Ahmadian.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube