Interpol emite alerta mundial contra presuntos asesinos de Miguel Uribe Turbay: claves de la investigación

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta internacional bajo circular roja contra seis de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con la agencia EFE, la medida responde a su presunta participación intelectual en el asesinato del senador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado en Bogotá el año pasado.

Con esta orden, los señalados son buscados formalmente en los 196 países que integran el organismo.

¿Qué más se sabe sobre la investigación?

El director de la Dijín, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, confirmó que las notificaciones ya están vigentes, lo que obliga a las autoridades globales a cooperar para su ubicación y captura.

Se sospecha que varios de estos jefes guerrilleros se encuentran refugiados en territorio venezolano, por lo que la medida busca cerrar su cerco de movilidad y facilitar su entrega a la justicia colombiana para que respondan por este magnicidio.

Los cabecillas en la mira internacional

Entre los señalados por la Interpol destacan los nombres de Iván Márquez, Jhon 40 y el Zarco Aldinever, quienes lideran esta disidencia de las FARC que retomó las armas tras los acuerdos de paz.

Las autoridades colombianas los consideran los cerebros detrás del ataque a tiros que acabó con la vida del político del Centro Democrático. El gobierno mantiene activas recompensas económicas para cualquier persona que aporte información real que permita dar con su paradero.

Detalles del crimen que conmocionó al país

El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el pasado 7 de junio durante un evento político en el barrio Modelia, en Bogotá. Tras recibir dos disparos en la cabeza, luchó por su vida durante más de dos meses en una clínica, donde finalmente falleció el 11 de agosto.

Este suceso es calificado como uno de los actos de violencia política más graves de las últimas décadas en Colombia, marcando un punto crítico en la seguridad nacional.

Avances en la investigación judicial

Hasta el momento, la justicia logró capturar a nueve personas relacionadas con el atentado. De este grupo, cuatro ya recibieron condenas, incluyendo al adolescente que disparó contra el senador.

Con la emisión de estas circulares rojas, el Estado colombiano busca escalar la responsabilidad hacia la cúpula de la Segunda Marquetalia, asegurando que los autores intelectuales también enfrenten las consecuencias legales por el asesinato.

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