California empieza a revocar licencias de conducir: por esta razón miles se quedarán sin su permiso

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Una nueva directriz del gobierno federal está poniendo en aprietos a miles de transportistas en California.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha emitido una orden que obliga a los estados a revocar o suspender las Licencias de Conducir Comerciales (CDL) de aquellos conductores que aparezcan con un estatus de "prohibido" en una base de datos nacional.

Esta medida tiene como objetivo aumentar la seguridad en las carreteras, pero ha desatado una ola de preocupación en la industria logística del estado dorado.

¿Por qué el gobierno federal está ordenando la cancelación de licencias?

El corazón de esta decisión se encuentra en el Drug and Alcohol Clearinghouse (Centro de Intercambio de Información sobre Drogas y Alcohol) de la FMCSA.

Según informes de Univision Los Ángeles, las autoridades federales han descubierto que miles de conductores comerciales siguen operando a pesar de haber dado positivo en pruebas de sustancias o haber violado las normativas sobre el consumo de alcohol.

Hasta hace poco, había una falta de comunicación entre la base de datos federal y los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado.

La nueva normativa cierra este vacío legal, exigiendo que el DMV de California actúe de inmediato retirando el privilegio de conducir a quienes no hayan completado su proceso de rehabilitación.

El impacto directo en los camioneros de California es significativo

Según lo que se ha reportado en Univision, se estima que miles de camioneros en el estado se verán afectados por esta purga administrativa.

La orden indica que cualquier conductor que no haya completado el proceso de "Regreso al Deber" (Return-to-Duty) perderá su capacidad para manejar vehículos pesados.

Expertos legales y representantes del sector advierten que esto no solo perjudica a los individuos, sino que también afecta a la cadena de suministro, dado que California es un punto clave para el movimiento de carga desde los puertos de Long Beach y Los Ángeles hacia el resto del país.

¿Los camioneros pueden recuperar la licencia de conducir comercial?

El proceso de rehabilitación para recuperar la CDL no es el fin del camino para los conductores afectados.

La normativa federal permite que los camioneros recuperen su estatus legal, aunque el proceso es bastante riguroso. Los pasos a seguir incluyen:

Evaluación por un profesional de abuso de sustancias (SAP).

Cumplimiento de un plan de tratamiento o educación.

Prueba de detección de drogas con resultado negativo.

Seguimiento constante durante un periodo determinado.

Las autoridades están instando a los conductores a que verifiquen su estatus en el portal oficial del Clearinghouse para evitar sorpresas durante una inspección en carretera o al intentar renovar su documentación.

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