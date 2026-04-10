Menos huracanes, pero más peligrosos: lo que dice la ciencia sobre la temporada 2026

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Aunque la primavera apenas comienza a pintar los paisajes, los ojos de los expertos ya están puestos en el horizonte del Atlántico.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU) publicó su esperado pronóstico inicial, sugiriendo que la próxima temporada de huracanes podría romper la racha de hiperactividad que ha marcado la última década.

Gracias al inminente fortalecimiento del fenómeno de El Niño, los meteorólogos anticipan una temporada ligeramente por debajo del promedio, un respiro necesario tras los embates de años anteriores.

Los números: ¿Qué esperar de junio a noviembre?

El pronóstico de la CSU, liderado por el científico Phil Klotzbach, proyecta un total de 13 tormentas con nombre, una cifra que se sitúa por debajo de la media histórica reciente.

Huracanes: Se espera que 6 de estas tormentas alcancen la categoría de huracán.

Grandes huracanes: Solo 2 llegarían a ser de categoría 3 o superior.

El precedente: Solo una vez desde 2016 se ha registrado una temporada inferior al promedio, y fue precisamente en 2025, año marcado por la devastación del huracán Melissa (categoría 5) en Jamaica, a pesar de tener menos tormentas en total.

El factor determinante: el regreso de "El Niño"

La gran noticia para 2026 es la transición de condiciones neutrales hacia un fenómeno de El Niño robusto, que se espera alcance su pico entre agosto y octubre.

Cizalladura del viento: El Niño calienta las aguas del Pacífico, lo que genera vientos fuertes en las capas altas de la atmósfera sobre el Atlántico. Efecto "dispersor": Esta cizalladura actúa como un muro invisible que despedaza la rotación de las tormentas antes de que puedan organizarse o intensificarse. Confianza meteorológica: Klotzbach señala que la señal de El Niño es tan clara este año que los modelos tienen una precisión mayor de lo habitual para estas fechas.

La paradoja del océano: el combustible sigue ahí

A pesar de las buenas noticias de El Niño, existe un factor que preocupa a los científicos: la temperatura del océano. En el Atlántico tropical occidental (cerca del Caribe), las aguas están más cálidas de lo normal.

Intensificación rápida: El calentamiento global, impulsado por combustibles fósiles, está creando océanos que funcionan como "combustible para cohetes".

El riesgo de 2023: En ese año, El Niño estuvo presente, pero no pudo frenar la actividad porque el calor del mar fue récord.

Tormentas explosivas: Se teme que, aunque haya menos tormentas, las que logren formarse se conviertan rápidamente en "monstruos", como ocurrió con los huracanes Erin, Humberto y Melissa el año pasado.

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