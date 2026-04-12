Emprendimientos: Médica de San Cristóbal abre su segundo local de comida en Nueva York

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Sandra Sayago, una profesional de la medicina oriunda de San Cristóbal, logró establecer dos restaurantes en el condado de Queens tras haber iniciado su trayectoria laboral en Estados Unidos como mesera.

La historia de esta cirujana egresada de la Universidad de Los Andes ha captado la atención de medios internacionales como The New York Times. Al arribar a la Gran Manzana con su hija de dos años, Sayago debió postergar su carrera sanitaria para adaptarse al entorno económico local. Tras un periodo de actividad en el sector de servicios, la venezolana invirtió sus ahorros en la creación de una propuesta culinaria que hoy emplea a un equipo multicultural de diversos países latinoamericanos.

Del sector salud al emprendimiento culinario

El cambio de perfil profesional de Sayago fue motivado por la necesidad de generar ingresos inmediatos y por un interés personal en la gastronomía tradicional de su país. Luego de desempeñarse en la atención de mesas, decidió rescatar recetas familiares para fundar su primer establecimiento. El proceso de adaptación implicó superar barreras culturales y emocionales propias del proceso migratorio, utilizando la cocina como un vínculo con su identidad regional.

Expansión y oferta en el mercado neoyorquino

Con el éxito de su primer local, denominado El Budare Café, la empresaria expandió sus operaciones a una segunda sede. Para la inauguración de este nuevo punto, implementó una campaña de promoción consistente en la distribución de mil arepas gratuitas entre los transeúntes de Queens. Actualmente, la oferta de sus restaurantes abarca una amplia gama de productos que incluye empanadas, cachapas, pabellón criollo y sopas, además de integrar opciones de cocina mexicana para atraer a una clientela más diversa en la zona de Roosevelt Avenue.

Proyección en la industria de alimentos

El modelo de negocio de Sayago se centra en la difusión de la cultura venezolana a través de la alimentación. La gestión de sus locales se apoya en un grupo de trabajo integrado por ciudadanos de México, Colombia, Guatemala y Ecuador, además de compatriotas venezolanos. Los planes a mediano plazo de la propietaria incluyen la posibilidad de expandir la marca a otras ciudades de Estados Unidos, manteniendo la estructura de platos tradicionales que le permitieron consolidarse en el competitivo mercado de Nueva York.