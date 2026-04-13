La contundente respuesta del papa al "delirio" de Trump

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En un gesto de inusual franqueza, el papa León XIV rompió este lunes su habitual reserva para responder a los recientes ataques de Donald Trump.

Durante el vuelo hacia Argelia, el primer destino de su gira africana, el Pontífice aseguró no tener "ningún miedo" a la administración estadounidense y defendió su derecho a alzar la voz contra la brutalidad de la guerra.

"No somos políticos, somos constructores de paz"

Frente a unos 70 periodistas, el papa respondió a los señalamientos de Trump, quien lo tildó de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

Con serenidad, León XIV aclaró que la Iglesia no ve la política internacional desde la misma perspectiva que Washington. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado. "Sigo manifestándome enérgicamente contra la guerra", sentenció el nacido en Chicago.

Ironía sobre Truth Social

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue cuando el papa fue consultado sobre las publicaciones del mandatario en su plataforma digital. León XIV no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo cargado de sarcasmo: "Ya es irónico el nombre del sitio web, por no decir más...", comentó entre risas de los presentes.

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