Baja de precio la gasolina este fin de semana en EEUU: conozca los estados beneficiados

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Los conductores en Estados Unidos enfrentan un panorama de contrastes: mientras el promedio nacional de la gasolina regular subió ligeramente a $4.125 por galón, algunos estados han logrado implementar medidas de alivio que ofrecen un respiro temporal al bolsillo.

El presidente Donald Trump, en entrevista con Maria Bartiromo para Fox News, se mostró optimista al afirmar que el conflicto "no durará mucho más", vaticinando una caída en los precios del crudo para los próximos meses.

Florida lidera el alivio: el "Estado del Sol" marca la pauta

A pesar de la tendencia nacional alcista, 15 estados registraron bajas desde el 5 de abril. Florida se posiciona como el gran ganador de la semana con una caída drástica de 17 centavos, situando su promedio en $4.034.

Es el único estado en todo el país que logró reducir sus precios en más de 10 centavos desde el Domingo de Pascua.

Otros estados con descensos notables (aunque menores a 5 centavos, excepto NJ) incluyen:

Colorado: bajó 6 centavos hasta los $3.767 .

Nueva Jersey: registró una mejora moderada.

Otros: Virginia, Arizona, California, Texas, Georgia y Rhode Island también experimentaron leves descensos.

Por el contrario, el Medio Oeste atraviesa un momento crítico, con 13 estados donde el combustible aumentó al menos 10 centavos en apenas siete días.

El drama de Hawái: récords históricos en gasolina y diésel

Mientras el continente busca estabilidad, Hawái se mantiene como una "isla de precios altos", superando los niveles récord de 2022.

Gasolina: alcanzó los $5.649 el sábado.

Diésel: el domingo marcó un nuevo hito histórico con $7.099 por galón.

Hawái encabeza un grupo de 9 estados (incluyendo California, Washington y Arizona) donde el diésel ha superado sus picos históricos este mes, aunque la mayoría de ellos ha empezado a ver mejoras tras los máximos de marzo.

La batalla por los impuestos estatales

Ante la presión ciudadana, gobernadores y legisladores están divididos sobre la suspensión de los impuestos a la gasolina (gas tax), que financian la reparación de puentes y carreteras:

Suspensiones activas: Georgia (60 días) e Indiana (30 días) ya han pausado el cobro. Utah reducirá el impuesto a partir del 1 de julio.

En debate: legisladores en Virginia Occidental, Maryland, Pensilvania y Carolina del Sur presionan por exenciones similares.

Resistencia política: en California, Nueva York y Oregón, los gobernadores se oponen a la medida, culpando a la administración Trump por los altos costos.

El dilema de la infraestructura: el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, advirtió que suspender el impuesto (que aporta $800 millones anuales) pondría en riesgo proyectos de seguridad vial de $7 mil millones.

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