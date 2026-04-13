Adiós a un ícono: Miami demuele el Mandarin Oriental para dar paso a torres de 66 pisos

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El perfil urbano de Brickell Key cambió para siempre en apenas 20 segundos. Este domingo, a las 8:30 a. m., una implosión controlada redujo a escombros el emblemático hotel Mandarin Oriental, marcando el fin de una era y la demolición más grande en Miami en más de una década.

La operación, coordinada por el Departamento de Gestión de Emergencias y Swire Properties, obligó al cierre total de la isla y mantuvo en vilo a miles de residentes, quienes presenciaron cómo el gigante de 23 pisos desaparecía bajo una nube de polvo cuidadosamente orquestada.

El futuro: ¿Qué ocupará el lugar del Mandarin Oriental?

El terreno, ahora despejado, no quedará vacío por mucho tiempo. Para el año 2030, el paisaje será dominado por The Residences at Mandarin Oriental, un ambicioso complejo de ultralujo que duplicará la densidad y altura del sitio original:

Dos torres colosales: una torre sur de 66 pisos y una torre norte de 34 pisos .

Capacidad: el proyecto contempla 228 residencias privadas en la torre sur y 70 en la norte.

Uso mixto: además de las viviendas de lujo, habrá 121 habitaciones de hotel adicionales y 28 residencias tipo hotel.

Este nuevo desarrollo promete redefinir el mercado inmobiliario de Brickell Key, aunque residentes como Juan Martínez admiten al canal WSVN que "la sensación de la isla va a cambiar" radicalmente.

¿Qué otros edificios podrían seguir el mismo camino?

La caída del Mandarin Oriental no es un evento aislado. En el Miami de 2026, la combinación de estrictas normativas de recertificación post-Surfside y el hambre de los desarrolladores por terrenos costeros pone en riesgo a otros íconos antiguos.

Expertos sugieren que edificios residenciales de las décadas de los 70 y 80 en Brickell Bay Drive y Edgewater podrían enfrentar una suerte similar.

El alto costo de las reparaciones estructurales exigidas por la ley estatal está empujando a muchas juntas de condominios a vender sus edificios enteros a desarrolladores que prefieren la implosión y la construcción de torres más altas y rentables.

El operativo: una zona de exclusión de 244 metros

Para garantizar la seguridad, las autoridades establecieron un perímetro estricto que afectó la vida de miles de personas:

Zona de exclusión: residentes de edificios como St. Louis Condos , Brickell Key One , Isola y Brickell Key Centre debieron permanecer encerrados con ventanas selladas.

Restricción total: el acceso vehicular al puente de Brickell Key se interrumpió hasta las 13:30 , desviando el tráfico hacia la calle Octava.

Seguridad: ocho unidades de Miami Fire-Rescue y un barco de emergencias médicas patrullaron el área para responder a cualquier incidente con el polvo o escombros.

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