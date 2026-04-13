¿Qué acordaron? Reuters revela los nuevos pactos de Chevron y Shell en el sector energético venezolano

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El panorama energético de Venezuela da un giro histórico; según informes de la agencia de noticias Reuters, la petrolera estadounidense Chevron y la británica Shell están a punto de rubricar acuerdos estratégicos que marcan el inicio de una nueva era de inversión extranjera, impulsada por la reciente reforma integral a la ley petrolera aprobada en enero de 2026.

Fuentes cercanas a los preparativos informaron a Reuters que Shell recibirá el yacimiento de gas Loran para su explotación inmediata.

Este acuerdo es vital para la seguridad energética regional, dado que el campo forma parte de un complejo transfronterizo con Trinidad y Tobago.

El movimiento representa el regreso triunfal de la operadora británica a los proyectos de gas natural en aguas profundas en territorio venezolano.

Chevron: Foco en la faja del Orinoco

Por su parte, Chevron firmará acuerdos para devolver un campo de gas al Estado y concentrar sus esfuerzos en la producción de crudo extrapesado.

La compañía estadounidense participará activamente en una de las áreas más ricas de la Faja Petrolífera del Orinoco, consolidando su presencia técnica en la región con mayores reservas de crudo del mundo bajo las nuevas condiciones legales que incentivan la participación privada.

Según detalla Reuters, los pactos no son hechos aislados, sino que forman parte de un ambicioso plan de reconstrucción del sector energético valorado en 100.000 millones de dólares.

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