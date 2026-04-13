Comienza el aislamiento naval de Irán: Trump oficializa el cierre de Ormuz mientras Europa se divide ante la medida

Suscríbete a nuestros canales

En una maniobra que escala drásticamente las tensiones globales, las fuerzas armadas de los Estados Unidos iniciaron este lunes 13 de abril, un bloqueo total sobre los puertos de Irán en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Si bien, la orden, emitida por el presidente de EEUU, Donald Trump, tras el colapso de las negociaciones nucleares en Pakistán, prohíbe el tránsito de cualquier embarcación con origen o destino en territorio iraní, según lo reseñó Infobae.



En este sentido, la medida, anunciada inicialmente a través de Truth Social, fue ejecutada por el Comando Central estadounidense a las 10:00 GMT. Según fuentes oficiales, solo se permitirá el paso de buques que no tengan vínculos comerciales o logísticos con la nación persa.

Como respuesta inmediata, Teherán calificó la operación como un acto de "piratería ilegal" y advirtió que ningún puerto del Golfo Pérsico estará a salvo de represalias.

Precio del petróleo



Además, el impacto económico no se ha hecho esperar, el precio del petróleo protagoniza un aumento significativo el cual ya superó la cifra de 100 dólares por barril, con incrementos superiores al 7 % en el crudo Brent. Por su parte, analistas del Soufan Center sugirieron que el objetivo de Washington es asfixiar financieramente a Irán, presionando especialmente a socios comerciales clave como China.

Reacción internacional



En el plano internacional, las reacciones representan división. Mientras el Reino Unido, bajo el mando de Keir Starmer, confirmó que no se sumará a la ofensiva naval y abogó por la reapertura de la vía comercial, España y China criticaron la medida calificándola de "insensata". De igual manera, Francia intenta liderar una coalición para organizar una misión de paz que restaure la libertad de navegación en la zona.



Este conflicto, que inició formalmente el pasado 28 de febrero, ya cobró la vida de más de 6.000 personas. Finalmente, tras el vencimiento del alto al fuego previsto para el 22 de abril, la estabilidad de la región pende de un hilo.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube