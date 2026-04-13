¿Huir de Nueva York? Las tres ciudades donde el alquiler cuesta la mitad que en Manhattan

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Vivir en la ciudad de Nueva York se convirtió en un lujo insostenible para muchos, con apartamentos de apenas una habitación alcanzando un promedio de $4,380, según el portal especializado Secret NYC.

Ante esta escalada de precios, miles de neoyorquinos están girando la mirada hacia la periferia, donde tres ciudades ofrecen un respiro económico sin sacrificar la cercanía al centro financiero del mundo.

La crisis del alquiler: el costo de ser neoyorquino

En Manhattan y sus distritos aledaños, el alquiler promedio ronda los USD 2,500, pero la cifra se dispara al buscar un dormitorio privado.

Para un hogar con un ingreso medio de $79,713, el alquiler consume casi el 23% del salario bruto, dejando un margen de ahorro peligrosamente estrecho en una de las ciudades más caras del planeta.

Las 3 alternativas más económicas cerca de la Gran Manzana

De acuerdo con datos de la plataforma inmobiliaria Zumper, estas ciudades están registrando caídas históricas en sus rentas, convirtiéndose en refugios para el bolsillo:

1. Bridgeport, Connecticut

Es la gran ganadora de la temporada. Con un descenso del 9% en los alquileres, un apartamento de un dormitorio se sitúa en USD 1,520, menos de la mitad que en Nueva York.

Ventaja: Conectada mediante el tren Metro-North, permite estar en NYC en menos de una hora.

2. Paterson, Nueva Jersey

El valor de la renta anual en esta ciudad cayó un 8.9%, fijando el precio promedio en USD 1,630. Ofrece una alternativa urbana con una reducción de costos significativa para quienes trabajan en el área metropolitana.

3. East Orange, Nueva Jersey

Con un alquiler promedio de $1,600, esta zona ha mantenido una estabilidad notable, con un incremento de apenas el 0.6% en el último año. Es una de las opciones más equilibradas para quienes buscan proximidad y precio.

El renacimiento de "The Park City": Por qué elegir Bridgeport

Bridgeport no solo es barata; se está consolidando como un centro de tecnología verde y salud. Conocida como The Park City, ofrece una calidad de vida que Nueva York difícilmente puede igualar por el mismo precio:

Naturaleza y Clima: Acceso directo a la costa de Long Island Sound , parques emblemáticos como Seaside Park y el zoológico Beardsley Zoo .

Estabilidad: La tasa de propiedad supera el 85% , lo que garantiza comunidades más estables y familiares.

Economía: Se estima que un salario de $70,000 es suficiente para vivir con comodidad, una cifra que en Manhattan apenas cubriría las necesidades básicas.

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