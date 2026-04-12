De escritorios a dormitorios: la cifra récord de viviendas que Nueva York sacará al mercado en 2026

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Nueva York está cambiando su silueta, pero esta vez no se trata de erigir nuevos rascacielos de cristal para las grandes empresas, sino de transformar las estructuras que ya existen.

La administración del alcalde Zhoran Mamdani ha lanzado un ambicioso plan con el objetivo de abordar la crisis de vivienda en la Gran Manzana.

La metamorfosis de Manhattan: de escritorios a dormitorios

La ciudad de Nueva York está en marcha para crear más de 16.300 nuevas viviendas transformando estratégicamente edificios de oficinas que no se están utilizando en modernos complejos de apartamentos.

Esta iniciativa, liderada por el Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York (DCP), surge como respuesta a un cambio estructural en el mercado laboral tras la pandemia, donde el trabajo híbrido ha dejado millones de metros cuadrados de espacio comercial desocupados.

Dan Garodnick, director del DCP y presidente de la Comisión de Planificación de la Ciudad, ha señalado que estas conversiones representan una "oportunidad única" para revitalizar áreas comerciales como Midtown y Lower Manhattan, dándoles una vida vecinal activa las 24 horas del día.

"City of Yes": el motor legislativo del cambio

El corazón de este proyecto es la iniciativa legislativa "City of Yes for Housing Opportunity", que fue aprobada a finales de 2024 y se implementará completamente en 2025 y 2026.

Este nuevo marco legal ha eliminado las barreras de zonificación que antes impedían que los edificios construidos antes de 1990 se convirtieran en residencias.

Zonificación flexible: Ahora se permite la conversión en cualquier área de la ciudad donde se autorice la vivienda.

Acelerador de conversiones: La alcaldía ha creado el Office Conversion Accelerator, un equipo interinstitucional que ayuda a los propietarios de edificios a cumplir con los códigos de construcción de manera rápida y eficiente.

Incentivos fiscales: Programas como el 467-m ofrecen exenciones fiscales a los desarrolladores que incluyan al menos un 20% de unidades asequibles en sus proyectos.

Impacto en la vivienda asequible y la economía

De las más de 16.300 unidades proyectadas, una parte considerable se destinará a familias de ingresos bajos y moderados.

Fuentes oficiales de la Alcaldía de Nueva York han confirmado que la administración ha destinado más de $1.8 mil millones de dólares en el presupuesto fiscal de 2026 para acelerar la creación de estas viviendas.

La vicealcaldesa de Vivienda, Planificación y Desarrollo Económico, Maria Torres-Springer, subrayó que este plan no solo aborda la escasez de viviendas, sino que también protege la base impositiva de la ciudad al evitar que los edificios de oficinas de Clase B y C queden en el abandono.

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