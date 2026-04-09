Adiós a las tasas del DOS: quiénes dejan de pagar el pasaporte desde este abril en EEUU

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El gobierno de Estados Unidos confirmó la entrada en vigor oficial de la Ley de Pasaportes para los Primeros Respondedores.

Esta medida elimina las barreras financieras para el personal de rescate, permitiendo que la ayuda humanitaria estadounidense se movilice sin contratiempos burocráticos ni costos de bolsillo.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, destacó que este cambio honra la labor crítica de quienes arriesgan su vida para ayudar en el extranjero tras desastres naturales.

¿Quiénes califican para el pasaporte gratuito?

La exención de tasas no es universal; está dirigida específicamente a los equipos de élite que operan bajo el mandato federal. Los requisitos incluyen:

Contrato gubernamental: Personal bajo contrato, subvención o acuerdo de cooperación con el gobierno federal para operaciones de búsqueda y rescate.

Disponibilidad urgente: Profesionales que deben estar listos para viajar de manera inmediata tras recibir un aviso oficial de desastre en el extranjero.

Equipos seleccionados: Inicialmente, la regla beneficia a los 400 miembros de dos equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (US&R).

La Agencia de Emisión Especial (SIA) será la encargada de procesar estos pasaportes. El costo de los trámites será facturado directamente al organismo patrocinador o cubierto por el Departamento de Estado.

Otros grupos exentos del pago (lista actualizada 2026)

Además de los nuevos rescatistas, el gobierno recordó que existen otros sectores que ya gozan de este beneficio por razones oficiales o humanitarias:

Cuerpo de Paz: Voluntarios y líderes en misiones oficiales.

Marineros: Ciudadanos que trabajen en buques con bandera estadounidense.

Familiares de militares caídos: Viudas, hijos, padres o hermanos que viajen al extranjero para visitar tumbas de miembros de las Fuerzas Armadas.

Cruz Roja: Empleados que se desplacen con las Fuerzas Armadas.

Razones humanitarias: Personas en el extranjero que regresan al país bajo condiciones especiales determinadas por el Secretario.

Costos estándar del pasaporte en 2026

Para el resto de los ciudadanos y nacionales estadounidenses por nacimiento o naturalización, los precios vigentes para este año (mayores de 16 años) se mantienen de la siguiente manera:

Libreta pasaporte: tarifa de solicitud de $130 más un pago de aceptación de $35.

Tarjeta pasaporte: tarifa de solicitud de $30 más el pago de aceptación de $35.

Libreta y tarjeta pasaporte: tarifa de solicitud de $160 más el pago de aceptación de $35.

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