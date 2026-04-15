Tinder pagará $60,5 millones por demanda colectiva: así reclamas tu parte del dinero

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El mercado de las aplicaciones tecnológicas enfrenta un escrutinio legal sin precedentes por sus estrategias de precios segmentados. Los tribunales analizan si los algoritmos que determinan el costo de los servicios vulneran los derechos fundamentales de los consumidores en función de su perfil personal.

Esta situación genera un precedente importante para la economía digital y la protección de los usuarios ante posibles tratos desiguales. La transparencia en el cobro de membresías se convierte en un requisito indispensable para las compañías que operan con modelos de suscripción de múltiples niveles.

Documentos judiciales confirman que Tinder tendrá que pagar $60.5 millones por demanda usuarios de California que sufrieron cobros excesivos por su edad. Se conoció que el caso indica que el acuerdo busca cerrar una disputa iniciada en 2015 por tarifas diferenciadas en el servicio "Tinder Plus".

¿Cuál es el origen de la demanda a Tinder?

La queja ante el Tribunal Superior del Estado de California sostiene que la empresa empleó un plan de precios desigual de forma descarada. Según la demanda, los usuarios mayores de 29 años pagaban $19.99 dólares al mes, mientras los menores de 30 solo abonaban entre $9.99 y $14.99 dólares.

La legislación de California prohíbe explícitamente que las empresas discriminen a los consumidores basándose únicamente en características como la edad. El reclamo colectivo argumenta que este esquema de precios de múltiples niveles constituye una violación directa a las leyes de protección al consumidor estatales.

Aunque Tinder niega haber cometido alguna irregularidad o violado leyes vigentes, la compañía aceptó el pago millonario en diciembre de 2025 para finalizar el proceso. La audiencia final para la aprobación definitiva por parte de un juez ocurrirá el próximo 20 de mayo de 2026.

¿Qué requisitos deben cumplir quienes reclamen su parte?

El acuerdo contempla a los residentes de California que contrataron Tinder Plus o Tinder Gold a partir del 2 de marzo de 2015 con más de 29 años. También incluye a quienes adquirieron estos servicios desde el 2 de marzo de 2016, siempre que en ese momento tuvieran más de 28 años.

Los posibles beneficiarios deben ingresar sus datos personales en el formulario en línea del sitio oficial del acuerdo para confirmar su participación. Los usuarios tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para completar este registro y elegir el método de pago de su preferencia.

La administración del fondo intentará realizar los pagos mediante plataformas digitales como PayPal, Venmo o Zelle si el usuario no selecciona una vía específica. Esta flexibilidad busca agilizar la entrega del dinero una vez que el tribunal otorgue el visto bueno final al proceso.

¿De cuánto será el pago a los usuarios que califican?

El monto final que recibirá cada persona no es una cifra fija, pues depende directamente del número total de usuarios que completen el reclamo. El fondo neto aprobado por el tribunal se distribuirá de forma proporcional entre todos los miembros del grupo que validen su solicitud.

La empresa insiste en que su política de precios no perjudicó a los miembros, pero el acuerdo permite que los afectados recuperen parte de la inversión realizada. Este tipo de resoluciones judiciales envía un mensaje claro a las grandes tecnológicas sobre la equidad en el comercio electrónico.

Siga las instrucciones del portal oficial antes de que expire el plazo en agosto para asegurar su participación en este reparto económico este semestre. La resolución de este caso marca el fin de una batalla legal de más de una década por la igualdad de precios en internet.

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