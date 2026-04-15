El IRS entregará $25.000 a contribuyentes: así puedes obtener este beneficio

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El Gobierno de los Estados Unidos ha abierto una oportunidad única para miles de ciudadanos que anhelan cumplir con el sueño de tener su propia casa.

Gracias a programas de asistencia financiera, algunos contribuyentes pueden recibir hasta 25.000 dólares para ayudar con el pago inicial y los costos de cierre de su primera vivienda.

Pero hay que darse prisa: el plazo para completar ciertos registros importantes se cierra este jueves 16 de abril de 2026.

¿En qué consiste esta ayuda de 25.000 dólares del IRS?

La administración federal, en colaboración con varias entidades estatales y locales, ha lanzado el programa de Asistencia para el Pago Inicial.

Este beneficio está diseñado para aliviar el impacto de las tasas de interés y el aumento en el costo de la vivienda.

A diferencia de los cheques de estímulo tradicionales del IRS, estos fondos funcionan más como subvenciones o préstamos que se pueden perdonar, y están diseñados especialmente para ayudar a los compradores de vivienda por primera vez.

Los beneficiarios suelen usar este dinero para reducir su deuda hipotecaria inicial, lo que les permite tener mensualidades más asequibles.

Requisitos para calificar al beneficio del IRS

No todos los contribuyentes califican automáticamente. Las autoridades han establecido criterios estrictos para asegurarse de que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan:

Ingresos limitados: Los solicitantes deben demostrar que sus ingresos no superan el 80% o 120% del Ingreso Medio del Área (AMI), dependiendo de la localidad.

Comprador por primera vez: Se considera comprador por primera vez a quien no ha sido propietario de una vivienda en los últimos tres años.

Educación financiera: Es obligatorio completar un curso de asesoría para compradores de vivienda que esté aprobado por el HUD.

Residencia principal: La propiedad adquirida debe ser la vivienda principal del contribuyente durante un periodo mínimo (generalmente 5 años).

¿Cómo realizar el trámite online paso a paso?

Para asegurarse de obtener los fondos antes del cierre del 16 de abril, los interesados deben seguir este protocolo digital:

Acceder al portal oficial: Visite el sitio web de vivienda de su estado o condado (como los portales de asistencia de Florida o California).

Verificar elegibilidad: Utilice las calculadoras de ingresos en línea para confirmar que cumple con los límites salariales.

Cargar documentación: Suba sus declaraciones de impuestos de los últimos dos años, recibos de sueldo y estados de cuenta bancarios.

Certificado de curso: Adjunte el comprobante digital de haber completado la consejería del HUD.



