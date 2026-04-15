Abrirán mega tienda por departamento en reconocida avenida: será su primera sucursal en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Una cadena de tiendas multidepartamento, que tuvo sus inicios en Maracay y ya cuenta con presencia en Valencia, eligió Caracas para instalar su primera "Mega Tienda".

El ambicioso proyecto de Dynamita Store se levanta en lo que anteriormente funcionaba como un concesionario de vehículos de la General Motors, en la avenida Nueva Granada.

El nuevo establecimiento contará con una superficie total de 14 mil metros cuadrados, de los cuales se espera que unos 8 mil metros cuadrados estén listos para la etapa inicial de inauguración.

Variedad de productos y precios competitivos

La propuesta de Dynamita Store se centra en ofrecer una amplísima gama de artículos en un solo lugar. Los visitantes podrán encontrar desde ropa, calzado y accesorios, hasta artículos de línea blanca, línea marrón y electrodomésticos.

Además, contará con departamentos dedicados a juguetes, productos para mascotas y una sección de ferretería. Uno de los mayores atractivos anunciados es su competitividad, con productos disponibles desde 1 dólar en adelante.

Fecha estimada de apertura

Actualmente, el edificio se encuentra en plenas labores de remodelación y adecuación de fachada. Según los planes actuales, se estima que la inauguración oficial de esta sede en la Avenida Nueva Granada se realice entre los meses de junio y julio de este año. La apertura representa un movimiento clave para el comercio en el suroeste de la ciudad, rescatando espacios industriales para el uso de la comunidad.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube