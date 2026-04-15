Realizan jornada de salud y entrega de medicamentos gratuitos este 17 de abril: ubicación y horario

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La Alcaldía de Baruta organiza una jornada de salud integral el próximo 17 de abril para atender a los vecinos del sector.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que la actividad busca ofrecer diversos servicios médicos y de bienestar de forma directa en la comunidad para facilitar el acceso a la prevención de enfermedades.

Ubicación de la jornada

El evento se llevará a cabo en el Boulevard Córdoba del Pueblo de Baruta en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante estas horas, los asistentes podrán recibir atención en distintas áreas sin costo alguno o con precios sociales.

Servicios de salud disponibles

Los ciudadanos que asistan tendrán acceso a consultas de medicina general y nutrición. También se realizarán chequeos básicos como la toma de peso, control de la tensión arterial y pruebas de glicemia.

Para quienes necesiten trámites legales de salud, se emitirán certificados médicos y habrá un área de odontología preventiva dirigida especialmente a los niños.

Exámenes y servicios adicionales

La jornada incluye la posibilidad de realizarse exámenes de laboratorio a bajo costo y exámenes de la vista de forma gratuita, con la opción de adquirir monturas a precios económicos.

Además de la atención médica, se ofrecerá el servicio de corte de pelo gratuito para todos los interesados que acudan al operativo.

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