Vuelos ida y vuelta a $90 con Laser: estos son los destinos disponibles

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En el marco de la celebración de su 32° aniversario, la aerolínea Laser Airlines anunció el lanzamiento de una atractiva promoción para incentivar el turismo nacional.

Bajo el lema "¡Venezuela te llama!", la compañía ofrece tarifas especiales que permitirán a los viajeros recorrer los destinos más emblemáticos del país a precios competitivos.

La promoción destaca por ofrecer boletos desde los $90, cubriendo el trayecto de ida y vuelta con todos los impuestos ya incluidos en el precio final.

Esta iniciativa busca facilitar la movilidad de los venezolanos durante el mes aniversario de la empresa, brindando una opción económica para quienes desean planificar sus próximas vacaciones o viajes de negocios.

Destinos para todos los gustos

Porlamar

Maracaibo

La Fría

El Vigía

Barcelona

Atención directa vía WhatsApp

Para facilitar el proceso de compra y evitar traslados innecesarios, la aerolínea ha habilitado una línea de atención directa y personalizada.

Los usuarios interesados pueden consultar disponibilidad y adquirir sus boletos a través de su canal oficial de WhatsApp: +58 412 266 2637.