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El sistema tributario de Estados Unidos ha comenzado a emitir reembolsos que superan los registros de años anteriores, según informó Karoline Leavitt:

La secretaria de Prensa destacó que la actual gestión ha logrado procesar devoluciones más cuantiosas y en mayor volumen que cualquier administración previa. Este fenómeno financiero se atribuye a la implementación de nuevas normativas legales que ajustaron las retenciones y ampliaron las deducciones para la clase media durante el último ciclo fiscal.

Impacto en el bolsillo ciudadano

De acuerdo con las cifras presentadas en la Casa Blanca, los contribuyentes están percibiendo un incremento en sus retornos gracias a la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras. Los análisis de firmas financieras como Piper Sandler sugieren que el promedio de los reembolsos podría aumentar en aproximadamente 1.000 dólares por declarante este año. Esta liquidez adicional busca mitigar el efecto de la inflación que ha afectado el consumo interno en los últimos meses.

Legislación y controversia política

La administración vincula este hito económico a la aprobación de la reforma fiscal conocida como el "Gran Proyecto de Ley". No obstante, la vocera oficial recordó que la medida no contó con el respaldo de la bancada opositora, lo que ha generado un debate sobre la sostenibilidad del déficit ante el aumento de las devoluciones. El Departamento del Tesoro estima que la suma total de las devoluciones inyectará cerca de 91.000 millones de dólares a la economía nacional antes de finalizar el trimestre.

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