¿Recibirás más dinero del IRS? Los nuevos montos del Crédito por Hijo en EEUU

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Con el inicio de la temporada de impuestos de 2026, los contribuyentes se encuentran con un panorama fiscal transformado.

La implementación de la agenda económica del presidente Donald Trump en julio pasado modificó piezas clave del tablero: desde una deducción estándar más alta hasta cambios restrictivos en el Crédito Tributario por Hijo que afectan directamente a familias inmigrantes.

A continuación, se desglosan los números y requisitos que determinarán si este año recibirás un reembolso o si le deberás al fisco.

Las 7 escalas tributarias (Tax Brackets) para 2026

Estados Unidos mantiene su sistema progresivo. Tu ingreso se divide en porciones y a cada una se le aplica un porcentaje distinto (del 10% al 37%). Estos montos corresponden a lo ganado durante el año fiscal 2025:

Tarifa Individual Casados (Conjunto) Cabeza de Hogar 10% $0 – $11,925 $0 – $23,850 $0 – $17,000 12% $11,926 – $48,475 $23,851 – $96,950 $17,001 – $64,850 22% $48,476 – $103,350 $96,591 – $206,700 $64,851 – $103,350 24% $103,351 – $197,300 $206,701 – $394,600 $103,351 – $197,300 32% $197,301 – $250,525 $394,601 – $501,050 $197,301 – $250,525 35% $250,526 – $626,350 $501,051 – $751,600 $250,526 – $375,800 37% Más de $626,351 Más de $751,601 Más de $375,801

Nueva deducción estándar: menos ingresos sujetos a impuestos

La ley de julio elevó estos montos para simplificar las declaraciones y reducir la carga tributaria:

Individual: $15,750

Casados (Conjunto): $31,500

Cabeza de Hogar: $23,625

Crédito Tributario por Hijo: más dinero, pero nuevas trabas

El crédito máximo subió a $2,200 por menor elegible (menor de 17 años). Sin embargo, el reembolso en efectivo (la parte refundable) está limitado a $1,700.

⚠️ Alerta para Inmigrantes: La nueva legislación exige que el padre que declara de forma individual tenga un Número de Seguro Social (SSN) válido. Si declaran como pareja, al menos uno debe tener SSN. Esto significa que muchos niños ciudadanos cuyos padres usan ITIN podrían quedar excluidos de este beneficio este año.

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

Este es el alivio principal para trabajadores con ingresos bajos o moderados. El monto máximo que puedes recibir depende de cuántos hijos tengas:

Hijos Monto Máximo (EITC) Límite de Ingreso (Soltero) Límite de Ingreso (Casado) 0 $649 $19,104 $26,214 1 $4,328 $50,434 $57,554 2 $7,152 $57,310 $64,430 3 o más $8,046 $61,555 $68,675

El fin de la mejora en el subsidio de Salud (Obamacare)

El Crédito Tributario de Prima, que ayuda a pagar seguros médicos de ACA, enfrenta un momento crítico. La mejora temporal de 2021 vence el 31 de diciembre.

Impacto: Las contribuciones del bolsillo de los usuarios podrían subir. Actualmente van del 0% al 8.5% de los ingresos; si no se renueva, volverán al rango de 2% al 10%.

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