¡Colorado en alerta! Registran brote de enfermedad de Lyme por descontrol de garrapatas

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Las autoridades veterinarias de Colorado emitieron una alerta ante la aparición temprana y masiva de garrapatas portadoras de la enfermedad de Lyme, una afección que históricamente no tenía presencia significativa en este territorio.

El aumento global de las temperaturas y la brevedad del pasado invierno aceleraron el ciclo de vida de estos parásitos, detectados con mayor frecuencia en el norte del estado, específicamente en el condado de Larimer.

Expertos señalan que la fauna silvestre, como los venados migratorios, actúa como el principal vector de transporte de estos ejemplares desde regiones endémicas, lo que ha transformado el mapa epidemiológico de la zona.

Impacto

La expansión de estos parásitos hacia nuevas áreas representa un desafío importante para la salud pública y el cuidado de las mascotas en las comunidades de las Montañas Rocosas según informa Noticias Colorado.

Ante este escenario, especialistas recomiendan el uso de repelentes específicos y revisiones físicas constantes tras realizar actividades al aire libre, ya que la detección temprana evita complicaciones articulares y neurológicas graves asociadas a la infección.

La vigilancia activa continúa en los condados fronterizos, mientras el cambio en las condiciones climáticas facilita que especies externas se establezcan de forma permanente en ecosistemas donde antes no sobrevivían.

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