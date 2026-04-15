Secretario del Tesoro de EEUU prevé que la gasolina bajará a $3: ¿a partir de cuándo?

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El precio de la gasolina en Estados Unidos entraría en una fase de estabilización que permitiría alcanzar los tres dólares por galón entre los meses de junio y septiembre. Scott Bessent, secretario del Tesoro, vinculó esta posibilidad a la resolución del conflicto bélico en Oriente Medio y a la normalización del tránsito de crudo.

Actualmente, el promedio nacional supera los cuatro dólares tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y la volatilidad en los mercados internacionales.

Proyecciones para el periodo estival

El gobierno estadounidense estima que la reducción en los precios del combustible se materialice de forma progresiva. El cronograma planteado por el Tesoro apunta a que la normalización coincida con el trimestre de mayor movilidad en el país.

El Brent y el Texas se cotizan actualmente sobre los 95 y 92 dólares respectivamente, pero la Casa Blanca confía en que el cese de hostilidades alivie la presión sobre el sector energético.

"Soy optimista y creo que, en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podremos volver a tener gasolina a tres dólares", declaró Scott Bessent Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

El factor del estrecho de Ormuz

La reactivación total del flujo comercial por esta vía marítima es el punto crítico para la baja de los precios. El cierre de este paso estratégico afectó el suministro del 20% del crudo global, lo que incidió directamente en el repunte inflacionario de marzo, el cual se ubicó en un 3,3% interanual.

Trump declaró este miércoles que, bajo su perspectiva, el conflicto con Irán se está acercando a su conclusión. Aseguró que:

"Estados Unidos ha cumplido con los compromisos del alto el fuego temporal de 15 días (que vence la próxima semana) y que la paz definitiva está en una "etapa muy avanzada".

Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que el estrecho "aún no se ha reabierto por completo", la narrativa de la Casa Blanca es que la presión militar y diplomática está forzando a Irán a ceder para normalizar el tránsito comercial.

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