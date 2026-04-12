¿Fin de la tregua? Trump ordena el bloqueo total del estrecho de Ormuz: detalles del plan naval

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Recientemente, el presidente de EEUU, Donald Trump, informó que tomará el control del estrecho de Ormuz y ordenó su bloqueo total tras el fracaso de las negociaciones con Irán.

El mandatario confirmó a través de su red social que, aunque hubo avances en otros temas durante las reuniones en Pakistán, no se logró un consenso sobre el programa nuclear iraní, lo que detonó esta medida militar.

"El bloqueo comenzará en breve", señaló. La decisión implica que la Armada estadounidense impedirá el paso de cualquier embarcación que intente entrar o salir de esta vía marítima clave.

Trump justificó la acción como una respuesta a lo que calificó de "extorsión mundial por parte del gobierno iraní", al que acusa de colocar minas en la zona y cobrar peajes ilegales para permitir la navegación.

Bloqueo naval y control de buques

La Armada de EEUU tiene instrucciones de detener e investigar a todos los barcos en aguas internacionales que hayan realizado pagos a Irán para transitar. El gobierno estadounidense considera que estos cobros son ilícitos y advirtió que ninguna embarcación que los pague tendrá un paso seguro.

Además, las fuerzas militares comenzarán a destruir las minas colocadas en el estrecho para retomar el control de la ruta.

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", dijo en su red Truth Social.

¿Cúales serán las consecuencias para Irán?

Trump afirmó que el poder militar de Irán está gravemente debilitado y que sus principales líderes han muerto debido al conflicto originado por sus ambiciones nucleares. El presidente aseguró que sus tropas están listas para actuar de forma definitiva si reciben ataques o si se amenaza a barcos civiles.

Según el mensaje oficial, otros países se sumarán al bloqueo para evitar que Irán obtenga beneficios económicos de la situación actual.

El fracaso de las negociaciones

A pesar de que los representantes de ambos países mantuvieron conversaciones durante casi veinte horas en Islamabad, el punto crítico del armamento nuclear impidió un cierre pacífico definitivo.

Aunque se mantiene una tregua en los combates terrestres, la postura inflexible de Irán sobre su tecnología nuclear llevó a la Casa Blanca a romper los acuerdos y proceder con el cierre del paso marítimo de forma indefinida.

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