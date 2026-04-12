Perú inicia elecciones con cifra récord: 35 candidatos se disputan la presidencia este domingo

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Este domingo 12 de abril, Perú vive una jornada electoral histórica y compleja para definir a sus nuevas autoridades por el periodo 2026-2031.

Con una cantidad récord de 35 aspirantes a la presidencia, los centros de votación abrieron sus puertas desde temprano para recibir a más de 27 millones de ciudadanos, quienes buscan poner fin a una década de crisis que ha visto pasar a ocho mandatarios en diez años.

Cifras y detalles de la votación

Un total de 27.3 millones de peruanos están habilitados para votar en más de 10.000 locales dentro del país y en el extranjero. Las ciudades con mayor presencia de votantes fuera de Perú son Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona.

Además de elegir al presidente y a dos vicepresidentes, esta elección marca el retorno al sistema de dos cámaras en el Congreso, donde se elegirán 130 diputados y 60 senadores.

Los candidatos que lideran las encuestas

Hasta el momento, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan las preferencias, aunque ambos cuentan con un apoyo que apenas supera el 10%. López Aliaga propone medidas severas como la construcción de penales en la selva y la salida de organismos internacionales de derechos humanos para aplicar la pena de muerte.

Por su parte, Fujimori participa por cuarta vez enfocando su discurso en recuperar la seguridad nacional.

Detrás de ellos figuran rostros nuevos como Alfonso López Chau, el humorista Carlos Álvarez y Jorge Nieto. López Chau centró sus propuestas en la reforma de la policía y la eliminación de leyes que, según diversos analistas, han terminado favoreciendo a la delincuencia organizada en los últimos años.

Un escenario de inestabilidad y rechazo

El proceso electoral llega tras la salida de Dina Boluarte, quien fue removida de su cargo en octubre con un rechazo casi total de la población. Los candidatos que hoy lideran los sondeos son cuestionados por haber protegido a Boluarte desde el Parlamento durante su gestión, evitando en varias ocasiones que fuera destituida a pesar de las fuertes protestas sociales que dejaron decenas de fallecidos.

Resultados y cierre de urnas

Las mesas de votación permanecerán abiertas durante diez horas, cerrando a las 5.00 p.m hora local. Debido a la enorme cantidad de candidatos y partidos que participan, las autoridades electorales advirtieron que el conteo de los votos será lento. Podrían pasar varios días antes de que el país conozca oficialmente quiénes son los dos ganadores que pasarán a la segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio.

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