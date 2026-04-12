¿Green Card vencida? Así puedes seguir trabajando legal en EEUU

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aclara que, si bien la expiración de la Green Card no anula el estatus de residente permanente, sí invalida el documento como prueba de identidad y legalidad migratoria.

Mantener este carné vigente resulta importante para los más de 13 millones de residentes que habitan en el país, ya que una tarjeta caducada obstaculiza algunos trámites cotidianos.

Importante

Según detalla Mundo Now, estos trámites pueden ser la renovación de la licencia de conducir, la apertura de cuentas bancarias y la verificación de empleo a través del sistema E-Verify.

Las autoridades recomiendan iniciar el proceso de reemplazo al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento para evitar complicaciones administrativas o legales ante agencias estatales.

Renovación

Para regularizar la situación, los interesados deben presentar el Formulario I-90, el cual genera automáticamente una notificación de extensión (Formulario I-797C) que amplía la validez de la tarjeta por 24 meses.

Este respaldo documental permite a los residentes trabajar y viajar fuera de la nación mientras el trámite finaliza, un proceso que actualmente demora entre 4 y 12 meses.

Aunque existen exenciones de pago para personas con bajos recursos, el incumplimiento de este requisito limita el acceso a créditos y beneficios sociales.

Es por ello que el USCIS insta a los ciudadanos a utilizar sus plataformas oficiales para gestionar la toma de datos biométricos y asegurar su documentación legal.

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