No esperes al verano: por qué debes pedir tu ayuda para aire acondicionado antes de mayo en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York activó oficialmente el Beneficio de Asistencia para Refrigeración (HEAP), una ayuda vital que permite a las familias de bajos ingresos recibir hasta $1.000 para la compra e instalación de un aire acondicionado.

Pero atención: este programa funciona bajo la modalidad de "orden de llegada". Los fondos son limitados y, año tras año, se agotan en cuestión de semanas.

Si esperas a que llegue la primera ola de calor de julio para aplicar, lo más probable es que ya sea demasiado tarde.

¿En qué consiste el beneficio HEAP 2026?

Administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA), el programa no entrega dinero en efectivo directamente al solicitante, sino que cubre el equipo y su instalación profesional:

Hasta $800: Para la compra de una unidad de aire acondicionado o ventilador estándar.

Hasta $1.000: Para instalaciones que requieran unidades portátiles, de ventana o adaptaciones en revestimientos de pared existentes.

Sustitución: En algunos casos, el programa también contempla el reemplazo de equipos antiguos que ya no funcionan de manera eficiente.

¿Quiénes califican para esta ayuda?

El programa prioriza a los hogares más vulnerables ante las altas temperaturas. Puedes aplicar si cumples con los requisitos de ingresos y tu hogar incluye a:

Adultos mayores: Personas de 60 años o más.

Niños: Menores en el núcleo familiar.

Condiciones médicas: Personas con enfermedades agravadas por el calor (asma, problemas cardíacos o respiratorios). Nota: En este caso, es fundamental contar con una certificación médica que respalde la necesidad.

Cómo solicitar tu equipo paso a paso

No dejes pasar los días. Sigue estos pasos para asegurar tu lugar en la lista de beneficiarios:

Reúne documentos: Identificación oficial, comprobantes de ingresos recientes y pruebas de gastos del hogar. Verifica ingresos: Asegúrate de estar dentro de los límites establecidos para el año fiscal 2025-2026. Inicia el trámite: Puedes hacerlo de forma presencial en la oficina local de servicios sociales, por teléfono o a través del portal oficial del estado (dependiendo de tu condado de residencia). Monitorea: No asumas que el proceso es automático; realiza un seguimiento constante de tu solicitud.

Ayuda en otros estados: California, Texas y más

Si no resides en Nueva York, otros estados cuentan con programas similares, aunque con estructuras diferentes:

California: Enfocado en programas de eficiencia energética en zonas de calor extremo.

Texas: Existen programas municipales que entregan unidades gratuitas durante emergencias climáticas.

Florida: Se centra principalmente en la asistencia para el pago de la factura eléctrica (LIHEAP), más que en la compra de aparatos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube