Ya en Gaceta Oficial la Ley para la Celeridad de Trámites Administrativos: conozca sus implicaciones

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La nueva Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos en Venezuela, recientemente promulgada, busca eliminar la burocracia, digitalizar procesos y agilizar las gestiones públicas. La misma consta de 12-13 artículos que facultan al Ejecutivo para suprimir requisitos innecesarios.

Este 16 de abril, se conoció que dicha ley ya salió publicada en la Gaceta Oficial No. 7.018 de fecha del 08 de abril. Según lo expuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, esta legislación llega con la promesa de acabar —o al menos minimizar—la burocracia que rige los procesos administrativos ante los organismos del Estado.

“Quiera Dios y la Virgen, nuestra Constitución y nuestras leyes, que de verdad esta ley sirva y contribuya para acabar con el viacrucis de las venezolanas y los venezolanos en las taquillas”, expresó Rodríguez el pasado 26 de marzo durante la sesión de la Asamblea Nacional.

Entre las normativas establecidas, se dicta que cada órgano y ente de la administración pública designará a un responsable para la celeridad y optimización de los trámites administrativos, el cual tendrá a su cargo un relacionamiento con el resto de los órganos y entes a los fines de la obtención de documentación e información que repose en el organismo en el cual presta sus servicios y acelerar y no estancar las solicitudes de la ciudadanía.

Plazos y vigencia

Los órganos y entes de la administración pública deberán adecuar sus trámites y procedimientos administrativos a los principios y estándares de celeridad y optimización establecidos en esta ley, en un plazo no mayor a 180 días continuos, contados a partir de este 16 de abril.

Entre las disposiciones transitorias, se instruye el proceso de liquidación del Instituto Nacional de Gestión Eficiente de Trámites y Permisos, que deberá culminar en un lapso no mayor a 180 días continuos tras la publicación de esta ley.

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