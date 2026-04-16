Alivio de sanciones al BCV: Delcy Rodríguez explica los beneficios que traerá al país

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, celebró el reciente anuncio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sobre la flexibilización de restricciones financieras contra Venezuela.

Rodríguez enfatizó que esta medida permitirá que el Banco Central de Venezuela (BCV) y las principales instituciones bancarias del Estado retomen su operatividad en los mercados globales.

“Los bancos públicos van a tener acceso al sistema financiero internacional y a corresponsalías internacionales. Esto seguirá abonando para una Venezuela libre de sanciones”, afirmó la mandataria (E).

Instituciones que retoman operaciones internacionales

Con el levantamiento parcial de las restricciones, cuatro pilares del sistema financiero venezolano recuperan la capacidad de establecer nexos comerciales y transaccionales con entidades estadounidenses y globales:

Banco Central de Venezuela (BCV)

Banco de Venezuela

Banco Digital de los Trabajadores

Banco del Tesoro

Impacto en el sector comercial

La decisión de la OFAC, anunciada el pasado martes, marca un hito en la agenda bilateral, ya que autoriza a empresas de los Estados Unidos a retomar actividades comerciales y financieras con estas entidades estatales.

Esto facilita procesos de importación, pagos internacionales y la estabilización de los flujos de divisas, factores clave para la recuperación económica que lidera la administración de Rodríguez.

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