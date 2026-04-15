Conindustria: ¿Cuántos dólares en efectivo podrán ingresar a la economía venezolana?

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El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, destacó que la reciente flexibilización de sanciones a través de las licencias generales 56 y 57 de la OFAC, marca un punto de inflexión para el sector productivo del país.

En su opinión la decisión genera:

1. Confianza financiera

2. Reactivación del crédito

3. Modernización tecnológica.

4. Permitir que 6.000 millones de dólares en efectivo ingresen a la economía

“Las licencias 56 y 57 son el puente hacia la normalización financiera y la modernización de nuestras industrias. Con cuentas operativas y sin el peso del sobrecumplimiento, el ciudadano recupera la seguridad sobre su dinero. Pasamos de una economía de ahorros en efectivo paralizados a una donde el capital es transable y fluye como inversión útil para el aparato productivo del país”, puntualizó.

Brecha cambiaria y estabilización de precios

Conindustria ve dicha flexibilización como la clave para la estabilidad de precios. “Uno de los mayores problemas para la competitividad industrial ha sido la brecha cambiaria. Con el retorno del BCV y la banca pública a la dinámica financiera regular, aspiramos ver un aumento significativo en la oferta de dólares formales".

“Hoy se abren de nuevo las puertas para que instituciones internacionales y multilaterales financien proyectos del sector privado. La manufactura venezolana está lista para presentar proyectos de modernización industrial, exportaciones, transición energética y sostenibilidad ambiental que serán clave para la expansión de la manufactura en el corto y mediano plazo", destacó el representante de los industriales.

“El mejor programa social que puede tener Venezuela es generar empleo formal mejor remunerado y la industria puede y quiere acompañar ese programa. Al reducir los costos transaccionales, eliminar la brecha cambiaria, bajar la presión fiscal, así como garantizar el acceso al financiamiento, las empresas potenciarán su crecimiento en el corto y mediano plazo”, agregó.

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