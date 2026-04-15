Alivio de sanciones al BCV: ¿Cómo beneficiará al ciudadano común en Venezuela?

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Los ciudadanos venezolanos se mantienen en constante expectativa ante la decisión de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos de flexibilizar parcialmente las sanciones que pesaban contra el Banco Central de Venezuela (BCV), y cómo podrá influir esto en sus bolsillos.

En tal sentido, Douglas Ramírez, economista y profesor de la Universidad de los Andes (ULA), analizó el impacto de esta decisión en la economía doméstica y las posibilidades que se abren para la población.

"Una de las cosas que hay que detener es este tema de la mini devaluación y de la emisión inorgánica de dinero porque por detrás está eso, cada devaluación está acompañada con una emisión monetaria para financiar déficit públicos", precisó el experto en declaraciones a Unión Radio.

Exhortan a priorizar en la nueva dinámica económica a los adultos mayores

Asimismo, Ramírez recalcó que, aunque el levantamiento de las restricciones no es total, este representa un avance significativo para el sistema financiero nacional.

Ante la la situación social del país y los números actuales de nivel de pobreza, el académico apuntó la eventual llegada de nuevas divisas al país gracias a la flexibilización debe priorizar el sector de la población más vulnerable, que son los adultos mayores.

El profesor de la ULA sostiene que reactivar el consumo es clave para dinamizar el aparato productivo nacional. Al respecto, señaló que "al pensionado usted le mete un dólar y gasta el dólar (…) eso tiene un efecto multiplicador en toda la economía y va a tener un efecto importantísimo en la demanda agregada".

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